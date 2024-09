"Jungla", spectacol - concert de Ada Milea, pe scena de la "Gong"

Teatrul "Gong" aduce pe scena, in acest weekend, un spectacol cu umor si muzica, jucaus si exaltant, pe intelesul celor mai mici spectatori."Jungla", spectacolul - concert de Ada Milea, dupa texte de Florin Bican, va fi prezentat sibienilor, in premiera, sambata, 28 septembrie, fiind disponibil, totodata, pentru rezervari in circuit inchis pentru toate scolile din Sibiu, in limita locurilor disponibile."Imaginati-va o lume in care expeditiile nu mai au sens, fiindca totul a fost deja ... citește toată știrea