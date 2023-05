"Stiati ca teatrul contemporan poate face casa buna cu patrimoniul cultural traditional? Stiati ca jocul popular se potriveste de minune cu voci ale muzicii pop si operei? Junii Sibiului demonstreaza ca genuri diferite ale artei pot co-exista intr-un concept unitar, iar totul se intampla in cadrul spectacolului "Miracolul traditiilor romanesti", care va fi prezentat in premiera vineri, 30 iunie, ora 20, in Piata Mare din Sibiu, in cadrul Festivalului International de Teatru", transmite Centrul ... citeste toata stirea