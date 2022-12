Junii Sibiului sarbatoresc alaturi de romanii din Spania

In perioada 3-6 decembrie 2022, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" intreprinde un turneu in Spania pentru a celebra, alaturi de comunitatea de romani, Ziua Nationala a Romaniei.La inceputul lunii decembrie, romani de pretutindeni marcheaza Ziua Nationala a Romaniei, iar Junii Sibiului vor fi alaturi de comunitatea din Spania. Astfel, in perioada 3-6 decembrie 2022, artistii sibieni sunt invitati sa sustina spectacole de dansuri si cantece populare pe taram spaniol. ... citeste toata stirea