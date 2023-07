In 9, 16 si 23 iulie a.c., TVR 1 si TVR International difuzeaza spectacolul-eveniment "Junii Sibiului si invitatii lor", pe care ansamblul sibian l-a organizat, recent la Bucuresti, pentru a prefata cei 80 de ani pe care ii sarbatoreste in 2024. Interpreti de prim rang ai muzicii populare si tinere talente, pe care Junii Sibiului le-au promovat in spectacole si festivaluri, invita telespectatorii intr-o calatorie in zonele etnofolclorice ale Romaniei.Timp de trei saptamani, petrecem serile de ... citeste toata stirea