Junii Sibiului - spectacolul de colinde "La toata casa-i lumina!", la Gura Raului

Junii Sibiului vor incheia sirul de evenimente aniversare in locul in care s-a nascut ideea acestui prestigios ansamblu, acasa, la Gura Raului, prin spectacolul de colinde "La toata casa-i lumina!".De 80 de ani, Junii Sibiului sunt ambasadori culturali ai Romaniei in intreaga lume, prezentand o imagine curata, autentica si performanta a acestui popor, prin jocurile populare specifice tuturor zonelor tarii, dar si prin proiectele inedite, show-uri de televiziune in care si-au demonstrat ... citește toată știrea