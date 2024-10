Jurnal de festival: arta, eleganta si substanta la Gala de deschidere Astra Film Festival 2024

Astra Film Festival a debutat aseara la Filarmonica de Stat Sibiu - Sala Thalia cu o Gala de zile mari, prezentata de Amalia Enache. Evenimentul a culminat cu proiectia in premiera nationala a filmului Tata, de Lina Vdovii si Radu Ciorniciuc.Intreaga Gala le-a oferit invitatilor, unul si unul, prilejul de prezenta perspective interesante asupra filmului documentar si a locului central pe care Astra Film Festival il are in aceasta lume fascinanta. Printre vorbitori: Dumitru Budrala, directorul ... citește toată știrea