Jurnal de festival (IV): lectii de viata si documentare care ne deschid ochii la Astra Film

Astra Film Festival ne-a invitat miercuri seara la un nou exercitiu de reflectie. In cadrul DocTalk-ului "Femeia targuita versus femeia barbat", moderat de Mirela Nagat, invitatii Mihaela Miroiu, Roxana Dumitrache si Radu Vancu au dezbatut asimetria de putere si de respect intre rolul femeii si al barbatilor in societate, au analizat schimbarile petrecute in ultimele decenii si au explorat diferite cai pentru combaterea inegalitatilor de gen ale prezentului.Ziua de miercuri ne-a adus povesti ... citește toată știrea