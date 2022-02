Justitia in cifre: numarul judecatorilor din Sibiu este mai mic, numarul dosarelor este tot mai mare

Numarul dosarelor inregistrate la instantele din Sibiu este in crestere, potrivit raportului privind activitatea Curtii de Apel Alba Iulia si a instantelor din circumscriptia acesteia pentru anul 2021.Astfel, s-au inregistrat cresteri de dosare la doua dintre cele trei tribunale aflate in circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia. In privita Tribunalului Sibiu, numarul cauzelor pe rol a crescut in anul 2021 la 9.971, fata de 9.275 in anul 2020, procentul de crestere fiind de 7,50 %. Tribunalul ... citeste toata stirea