Miercuri, politistii Biroului Rutier Sibiu au retinut un sibian in varsta de 19 ani, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere fara permis, conducerea unui autovehicul neinmatriculat, conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare, vatamare corporala din culpa, parasirea locului producerii accidentului fara incuviintarea politistilor si furt.Concret, pe 6 februarie, in jurul orei 23.30, in timp ce conducea un autoturism pe str. Salcamilor din Sibiu, ... citeste toata stirea