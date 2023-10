Ieri, la Bradu, o imensa "camara" a Esarii Oltului a fost deschisa pentru cumparatori si vizitatori, cu prilejul desfasurarii editiei de toamna a Festivalului "Esara Oltului in Produse si Traditii", cel mai cunoscut eveniment de gen organizat in zona de sud a judetului.Incepand cu ora 10, pe pajistea situata la intrarea in sat dinspre Avrig (partea dreapta a DN 1), zeci de producatori din mai multe localitati ale zonei, dar si invitati din alte regiuni ale tarii, si-au expus spre vanzare ... citeste toata stirea