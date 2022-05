La Casa Albastra se inaugureaza Brukenthal Kids - spatiu nou pentru activitati educative

Miercuri, 18 mai 2022 la ora 10:30, va fi inaugurat in Casa Albastra din Piata Mare nr. 5 noul spatiu destinat activitatilor educative intitulat Brukenthal Kids.Muzeul National Brukenthal aloca fonduri si personal in mod constant pentru activitatile educative ce au loc in cadrul muzeului, dar are incheiate si diferite parteneriate cu institutii scolare sau diverse ONG-uri.In anul 2010 Muzeul National Brukenthal a fost singura institutie culturala din Romania care a primit premiul Uniunii ... citeste toata stirea