La concursul "Prietenii Muzicii" de la Sibiu muzica terestra a rezonat cu muzica celesta

"Concursul Prietenii Muzicii" este un proiect "PRO PIANO - ROMANIA" initiat in anul 2003, care acum a ajuns la a XII-a editie. El este gandit ca o modalitate de stimulare a copiilor si tinerilor cu varste cuprinse intre 5-18 ani, care studiaza pianul atat in invatamantul de stat, cat si in cel particular. Conform traditiei "Gala concursului" si acordarea" Premiilor Speciale" au fost gazduite de Biblioteca ASTRA, in corpul A, in cocheta Sala Festiva. La editia din acest an tinerii pianisti au ... citește toată știrea