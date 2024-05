La cules de ciuperci, in padurile de langa Sibiu, fara riscuri

Ciupercile gatite dupa diferite retete sunt un deliciu. Se spune ca gustul celor provenite din culturi intensive nu se compara cu al celor ce cresc in padure. Pentru a te bucure de savoarea acestora din urma trebuie sa le cunosti foarte bine, pentru a nu le culege si pe cele otravitoare.Programul "Anii Drumetiei" propune pentru aceasta duminica o plimbare prin padure, la cules de ciuperci, sub indrumarea unui specialist."Dragi drumeti, in aceasta experienta veti fi intampinati de Miruna ... citește toată știrea