La furat de biciclete, scule si lemne. Un barbat retinut si trei cercetati panel

Reprezentantii IPJ Sibiu anunta ca "La data de 26 martie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sibiu au retinut un sibian in varsta de 47 de ani, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Sibianul este banuit ca, in perioada 04 - 15 martie a.c., ar fi sustras o bicicleta din fata unui imobil si mai multe scule din garajul unei locuinte, din municipiul Sibiu, prejudiciul cauzat depasind 10.000 de lei.In baza probatoriului ... citește toată știrea