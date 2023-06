In 28 de garnizoane din tara a fost marcata in spatii publice "Ziua Drapelului National". In acelasi cadru festiv, si in Piata Mare din Sibiu, oficialitati militare, ecumenice si cele reprezentand administratia locala au fost prezente la momentul arborarii Drapelului National.Sfintirea din Catedrala MitropolitanaCu o zi in urma, drapelul a fost coborat de pe catargul din fata Primariei Sibiu si adus de Garda militara a AFT la Catedrala Mitropolitana. Dupa slujba Vecerniei Inaltpreasfintitul ... citeste toata stirea