La multi ani, Ioan Vulcan - Agniteanu! Jurnalistul implineste astazi 89 de ani

Jurnalistul Ioan Vulcan - Agniteanu, colaborator al ziarului Tribuna, implineste astazi 89 de ani.Colectivul ziarului Tribuna ii ureaza colegului de breasla un calduros La Multi Ani si sanatate!Ioan Vulcan s-a nascut in Agnita, in 24 februarie 1935 si a copilarit in acelasi oras. Aici a facut scoala primara, si-a facut prieteni, si tot aici a inceput o cariera care l-a dus departe, unde poate, copil fiind, nici nu visa sa ajunga. A debutat in mass-media ca redactor la statia Radio din oras, ... citește toată știrea