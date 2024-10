La noapte dormim cu ora mai mult. Istoria trecerii la ora de iarna in Romania si pe Mapamond

Romania va trece la ora oficiala de iarna in aceasta noapte, ceasurile urmand sa fie date cu o ora inapoi. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce inseamna ca vom dormi cu o ora mai mult, iar ziua de duminica, 27 octombrie, este cea mai lunga din acest an.Ora se schimba de doua ori pe an in Romania, in lunile martie si octombrie. Urmatoarea schimbare de ora, trecerea la ora de vara, va fi in noaptea de 29 spre 30 martie 2025.Trecerea la ora de iarna, respectiv ora de vara reprezinta ... citește toată știrea