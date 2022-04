La pas prin Targul de Pasti, in cautarea iepurasului

Targul de Pasti a revenit in centrul Sibiului, dupa o pauza lunga, cauzata de temuta boala. Se pare ca iepurasul a venit cu mai multe surprize si a adus spiritul de sarbatoare in sufletele sibienilor.Au mai ramas cateva zile si ne vom bucura de Sarbatorile Pascale, iar inainte de aceasta am vizitat unul dintre cele mai asteptate targuri din Sibiu.Oamenii au facut cumparaturi sub picaturi de ploaie si s-au bucurat de reluarea obiceiului de a face cumparaturi in centrul orasului.Tarabe ... citeste toata stirea