La Primaria Turnu Rosu, s-a schimbat programul de lucru

Practic, incepand cu aceasta data, in fiecare zi de miercuri programul de lucru al Primariei Turnu Rosu va fi prelungita pana la ora 18, astfel incat si cetatenii ce sunt la munca in timpul zilei sa aiba posibilitatea de a-si rezolva problemele la institutie.Primarul comunei, Andreea Cornelia Anghel, ne-a informat, referindu-se la schimbarea programului de lucru al institutiei pe care o conduce, ca in cursul lunii ianuarie, va fi recuperata ziua libera acordata tuturor angajatilor in data de ... citește toată știrea