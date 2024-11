La Talmaciu va fi infiintat un centru de zi pentru copiii aflati in situatii de risc

In perioada urmatoare, in orasul Talmaciu va deveni functional Serviciului "Centru de zi pentru copii aflati in risc de separare de parinti Talmaciu", instrument de protectie sociala destinat copiilor aflati in situatii grave, ce pot conduce la separarea acestora de familii, precum si parintilor acestor copii. Aprobarea infiintarii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si a Organigramei si Statului de Functii ale acestui nou serviciu au fost obtinute in cadrul ultimei sedinte ... citește toată știrea