Un accident grav a avut loc miercuri dimineata, pe Drumul Judetean 141, in afara localitatii Mosna. Un barbat a murit dupa impactul frontal.Din primele cercetari efectuate de politistii rutieri a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Mosna spre Barghis, din cauze care urmeaza a fi stabilite, un barbat in varsta de 62 de ani, din Mosna, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus din sens opus de o femeie in varsta de 35 de ani, din ... citeste toata stirea