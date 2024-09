Lacasul de rugaciune al Parohiei Ortodoxe Marsa va fi mutat intr-un alt imobil

- parohia nu detine o biserica proprie functionala -Dupa trei decenii si jumatate in care s-au rugat ori au participat la diverse ceremonii religioase intr-o camera unde, inainte de 1989, a functionat cresa si gradinita, in perioada imediat urmatoare, credinciosii ortodocsi din localitatea Marsa se vor duce la "biserica" intr-un alt imobil, ce a gazduit, pana nu demult, scoala gimnaziala. Parohia Ortodoxa Marsa nu detine in acest moment un lacas de cult propriu, eforturile facute in decursul ... citește toată știrea