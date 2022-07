Lacul lui Binder gazduieste prima competitie internationala de schi nautic si wakeboard

Lacul lui Binder, primul complex de agrement din Sibiu, amenajat recent de Primaria Sibiu, va gazdui in luna august o competitie internationala de schi nautic si wakeboard.Municipiul Sibiu si a Federatia Romana de Schi Nautic si Wakeboard vor semna un protocol de colaborare pentru organizarea unei competitii internationale de schi nautic si wakeboard in perioada 13-14 august 2022 in cadrul Complexului de Agrement Lacul lui Binder.Primaria Sibiu va pune la dispozitia Federatiei, cu titlu ... citeste toata stirea