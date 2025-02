Landskrone, cetatea medievala de la Talmaciu. Istorie si descoperiri arheologice (II)

Atestarile documentare sunt suficiente si suficient de graitoare. Nici o alta cetate de margine din Romania nu s-a bucurat de atatea mentiuni documentare, cu exceptia Branului. Cetatea a fost pomenita pentru prima oara in 1370. Atunci a fost ridicata. Este un adevarat act de nastere. Castelanii de la Landskrone au fost amintiti in acte juridice din 1418, 1419,1427. Erau personaje sociale importante, puternice. Cetatea a fost din nou atestata in 1434. Se pastreaza chiar cele doua ordine de ... citește toată știrea