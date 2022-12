Lansare de carte - "Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image"

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu invita publicul, in data de 16 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Habitus, la evenimentul de lansare a volumului "Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image".Vor vorbi Constantin Chiriac, presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu si directorul general al TNRS, artistul Dan Perjovschi, poetul Radu Vancu si Camelia Proca din partea Asociatiei ALEG, iar autoarea Gloria Luca va avea o interventie ... citeste toata stirea