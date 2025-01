"Leda si lebada", dupa Leonardo da Vinci ajunge la Muzeul Brukenthal

Muzeul National Brukenthal incepe o colaborare importanta cu Galeria Borghese din Roma, in acest an lucrarea "Leda si lebada", dupa Leonardo da Vinci putand fi vazuta la Sibiu.In cursul anului 2024 au fost intreprinse mai multe vizite la Roma pentru inceperea unei colaborari intre Muzeul National Brukenthal si Galeria Borghese din Roma. Aceste intalniri au avut ca scop invitatia Galeriei Borghese de a aduce cateva lucrari importante in Romania si de a expune la Roma lucrari din colectia ... citește toată știrea