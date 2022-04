LEGEA ACTIVITAEsILOR CASNICE A FOST VOTATA IN PARLAMENT

Legea activitatilor casnice, initiata de Raluca Turcan in mandatul de Ministru al Muncii si Protectiei Sociale, a fost votata in Parlament.Proiectul reprezinta un prim pas in reforma in domeniul ocuparii, avand un impact pozitiv si asupra domeniului pensiilor publice.Lucratorii casnici vor fi platiti in mod legal prin tichete de activitati casnice si vor putea fi asigurati in sistemul de pensii si de sanatateRaluca Turcan a afirmat ca proiectul de lege vizeaza doua mari probleme pe care ... citeste toata stirea