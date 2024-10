Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" intra in santier. Ce lucrari se vor executa

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" va intra in procesul de imbunatatirire a eficientei energetice, Primaria Sibiu semnand contractul pentru executia lucrarilor.Data fiind amploarea acestora, interventiile vor avea loc si in timpul anului scolar. Pentru desfasurarea orelor in conditii optime, in curtea licelului vor fi aduse 5 structuri modulare. Termenul de executie este de 11 luni."Primaria Sibiu a semnat vineri, 25 octombrie contractul pentru executia lucrarilor de reabilitare a Liceului ... citește toată știrea