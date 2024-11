Locuitorii din Mohu au ramas fara gaz din cauza lui Dorel

In dimineata zilei de vineri, am primit din partea unui cititor o sesizare cu privire la faptul ca in satul Mohu, de langa Sibiu s-a produs o intrerupere de gaz neanuntata. Nemultumirea consumatorului este ca a incercat sa ia legatura cu cineva din echipa de distributie Delgaz Grid si nu a reusit sa vorbeasca cu nici un operator care sa il lamureasca."Platim costuri uriase si nu ai la cine sa apelezi. Te trimit la programari si nu poti lua legatura cu nimeni. Este foarte grav, batranii care ... citește toată știrea