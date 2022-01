"Locul in care ma regasesc cel mai bine e in sufletul si obiectivul aparatului''

de Alexandra AvenianPasionat in general de peisaje, natura, cladiri si oprirea lor in timp, a experimentat ceva si in directia portretelor. Spune ca e deschis pentru orice provocare in fotografie, participand la mai multe concursuri. In ceea ce priveste estetica lui, este una care se regaseste foarte vizibil in munca lui, un stil vintage, culori nesaturate, estompare ridicata uneori, dar totusi in contrast.Este vorba despre Darius Capatina, student la Facultatea de Stiinte Economice din ... citeste toata stirea