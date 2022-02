Locuri de joaca pentru caini la Sibiu, pe Aleea Selimbar, Maramuresului si strada Oasa

Consiliul Local al Sibiului a aprobat joi un proiect de hotarare pentru constructia unor locuri de joaca pentru caini in Sibiu, care ar urma sa coste aproximativ jumatate de milion de lei.Locurile de joaca ar putea fi amenajate in trei puncte din municipiu."Esinand cont de necesitatea acestor spatii publice specializate, au fost identificate mai multe zone verzi unde se vor amenaja locuri de joaca pentru caini in cadrul natural existent: Aleea Selimbar, str. Maramuresului, str. Oasa. Pentru ... citeste toata stirea