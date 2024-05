Lucrarea "Ecce Homo" a lui Tizian a plecat, cu jandarmii, de la Muzeul National Brukenthal

Singura lucrare din Romania si din Europa de Est realizata de celebrul artist Titian/Tiziano Vecellio, aflata in Muzeul National Brukenthal, a parasit Sibiul pentru a fi expusa la Muzeul Municipal Regina Maria din Iasi.Capodopera a artei europene, lucrarea Ecce Homo este una dintre cele mai importante lucrari de pictura aflata pe teritoriul Romaniei. In decursul timpului lucrarea a fost expusa in mai multe muzee importante din Europa. In Romania, in cei 207 ani de existenta a Muzeului ... citește toată știrea