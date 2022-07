Lucrari de cuplare a noii retele de distributie a apei potabile din Calea Dumbravii

In vederea realizarii lucrarilor de cuplare a unui nou tronson de conducta de distributie apa potabila, PE 160, din Calea Dumbravii, Apa Canal Sibiu S.A. anunta abonatii din zona ca miercuri, 06.07.2022, in intervalul orar 08.00 - 18.00 , se va intrerupe alimentarea cu apa potabila pentru strazile Aron Pumnul , Anton Pann si Dr. Barcianu.Lucrarile sunt executate de catre firma Terra Building, cu asistenta tehnica a Apa Canal Sibiu SA, in cadrul proiectului de modernizare din Calea Dumbravii, ... citeste toata stirea