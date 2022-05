Lucrari de modernizare la reteaua de distributie a apei potabile din Cartierul Strand

Apa Canal Sibiu S.A. anunta ca joi, 19.05.2022, in intervalul orar 08:00 - 17:00, vor fi executate lucrari de cuplare a noii retele de apa si a bransamentelor aferente blocurilor de pe strada Oasului, precum si a bransamentelor blocurilor 5, 6,10 din strada Salajului si bl.11 din strada Maramuresului. Acestea vor fi realizate de firma Terra Building in colaborare cu Apa Canal Sibiu SA, in cadrul proiectului de modernizare a cartierului Strand, derulat de Primaria Municipiului Sibiu.Pe durata ... citeste toata stirea