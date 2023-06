In perioada 6-12 iunie, sala expozitionala a Primariei Sibiu este gazda expozitiei "AI Wonderland - Incursiune in visele masinariilor", o explorare a potentialului creativ si artistic al inteligentei artificiale, care a generat imagini si compozitii unice, pline de detalii si culori vibrante.De la peisaje fantastice la creatii abstracte si personaje suprarealiste, aceasta colectie captivanta ne poarta printr-un univers incarcat de simbolism si semnificatie, in care tehnologia si arta se ... citeste toata stirea