Lucrari la reteaua de transport a apei potabile din localitatea Bungard

Apa Canal Sibiu S.A. anunta ca miercuri, 18 mai 2022 precum si joi 19 mai 2022, in intervalul orar 9 - 15, este programata efectuarea unei lucrari de bransare la noua retea de apa potabila, conform proiectului tehnic INLOCUIRE REEsEA APA BUNGARD, STRADA A DOUA IN STANGA. Realizarea intregii lucrari este in sarcina societatii Cavadi Perfect Building SRL.Pe perioada intervalului orar sus mentionat, se va sista furnizarea de apa potabila in satul Bungard. Abonatii din zona afectata sunt rugati ... citeste toata stirea