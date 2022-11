Lucrarile de modernizare a drumului vechi din Paltinis continua

Lucrarile de reabilitare a drumului vechi din statiunea Paltinis, in lungime de 3 km, care face legatura dintre drumul judetean 106A si zona telescaunului de la baza partiei Oncesti continua si in aceasta perioada.Contractul semnat cu SC CON-A & SC CON-A OPERATIONS SRL Sibiu are ca obiect reabilitarea retelei de apa si a canalizarii pluviale, modernizarea drumului, a trotuarelor si a sistemului de iluminat public. Lucrarile includ de asemenea crearea unui zid de sprijin care sa stabilizeze ... citeste toata stirea