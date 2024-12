Lucratorii din sanatate ameninta cu proteste daca li se taie din drepturi

Sindicatul Solidaritatea Sanitara Sibiu anunta ca "isi exprima profunda ingrijorare cu privire la ceea ce li se pregateste lucratorilor din sanatate", cu referire la un proiect de ordonanta de guvern aparut in spatiul public, care ar reduce din drepturile salariale si alte drepturi lucratorilor din sanatate."Nu este suficient ca pana acum am fost umiliti de acele "ordonante trenulet " prin care guvernantii ne-au incalcat drepturile an de an. Vor sa o faca din nou prin o noua ordonanta de ... citește toată știrea