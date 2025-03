Ludwig van Beethoven, Vincenzo Bellini si Giuseppe Verdi, in interpretarea pianistei Oana Csiky

Sibienii sunt asteptati, in aceasta saptamana, la Filarmonica, la un concert simfonic in care vor audia piese scrise de Ludwig van Beethoven, Vincenzo Bellini si Giuseppe Verdi.Joi, 6 martie, incepand cu ora ora 19.00, Sala Thalia gazduieste un nou concert simfonic. Orchestra Filarmonicii de Stat, sub bagheta dirijorului Massimiliano Caldi, o va acompania pe solista Oana Csiky, care va interpreta la pian Ludwig van Beethoven - Uvertura "Regele Stefan" op.117; Ludwig van Beethoven - Concertul ... citește toată știrea