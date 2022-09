Luni incepe scoala! Primul an cu cinci module si cinci vacante

Anul scolar 2022-2023 incepe luni, 5 septembrie, fiind pentru prima data in perioada recenta cand scoala incepe atat de devreme. Elevii vor avea parte, in acest an scolar, de o serie de schimbari majore. Vor exista cinci module despartite de cinci vacante. A fost stabilita si in premiera o vacanta "mobila", lasata la latitudinea inspectoratelor scolare.La Sibiu, vacanta flexibila a fost stabilita pentru perioada 20-26 februarie 2023.Anul scolar 2022-2023 este structurat astfel:MODULE: ... citeste toata stirea