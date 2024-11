Luni, patru consilii locale din Esara Oltului isi incep activitatea

La inceputul saptamanii viitoare, alte patru consilii locale din Esara Oltului (zona de sud a judetului Sibiu), isi vor prelua prerogativele: Arpasu de Jos, Avrig, Cartisoara si Talmaciu.Conform prevederilor legale in vigoare, convocarea sedintelor, in vederea desfasurarii festivitatilor de constituire ale consiliilor locale, s-a facut prin ordin emis de Institutia Prefectului - Judetul Sibiu.Prima sedinta festiva a zilei de luni se va desfasura in comuna Arpasu de Jos, la aceasta fiind ... citește toată știrea