Magura castiga la mare lupta meciul cu SCM Rm. Valcea. Tabela a indicat egalitate de 22 de ori!

Echipa din Cisnadie a obtinut o victorie extrem de importanta, in aceasta seara, cu SCM Rm. Valcea, pe teren propriu. Jocul a fost extrem de disputat, cu multe momente in care tabela a indicat scor egal.Magura a avut un avantaj de trei goluri cu 5 minute inainte de pauza, dar in ultima secunda valcencele au restabilit egalitatea, la vestiare intrandu-se la 14-14.In repriza secunda, o buna perioada s-a mers cap la cap, fetele Victorinei Bora si ale lui Bogdan Nitu reusind sa se desprinda in ... citește toată știrea