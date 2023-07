Politistii din cadrul Politiei orasului Cisnadie au retinut, sambata, un barbat in varsta de 37 de ani, din orasul Cisnadie, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere fara permis, respectiv conducere sub influenta alcoolului. In fapt, joi, in jurul orei 21.00, in orasul Cisnadie, pe strada Florilor, in timp ce conducea un autoturism, barbatul nu s-a asigurat suficient la efectuarea manevrei de mers inapoi si a acrosat un autoturism parcat, evenimentul soldandu-se doar ... citeste toata stirea