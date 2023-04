Weekendul cu vreme placuta le-a dat multora chef de iesire. Unii dintre cei care au condus masina au uitat, insa, ca nu au voie nici alcool, nici droguri la volan si au ramas pietoni.I s-a intamplat unui barbat de 59 de ani, din Talmacel, prins de politistii Serviciului Rutier Sibiu pe DN 1, in zona PC Vestem. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat. Pe numele lui a fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea