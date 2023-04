Primaria Municipiului Medias organizeaza in data de 1 mai 2023 serbarea campeneasca "Maial". La fel ca in fiecare an, cantecul si jocul popular vor anima acest eveniment folcloric de exceptie, care se va desfasura la Barajul Ighis, incepand cu ora 11:00."Mediesenii sunt asteptati sa petreaca sarbatoarea primaverii si a Zilei de 1 Mai in compania renumitilor interpreti: Maria si Mihai Nemes, Ciprian si Mihaela Istrate, Ramona si Petrica Vita, Adina Rosca si Catalin Doinas, Robert Tarnaveanu, ... citeste toata stirea