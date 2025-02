Maldarasanu inaintea duelului cu Sepsi OSK: "Un meci din care poate iesi orice!"

Dupa doua remize la rand, meciurile de pe "Arena Nationala", cu FCSB, si de pe "Municipal"; cu Petrolul incheindu-se cu acelasi scor (1-1), Marius Maldarasanu crede ca, la Sf. Gheorghe, echipa sa ar putea obtine un rezultat pozitiv, "daca vom fi mai inspirati"."Sepsi e echipa agresiva, cu un pressing avansat, tot timpul pe constructia adversarului incearca sa castige mingea cat mai sus. Dar, si in etapa trecuta au avut ceva probleme si in momentul in care reusesti sa treci de pressing-ul lor, ... citește toată știrea