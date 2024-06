Malul Cibinului s-a umplut de sibieni pusi pe distractie

Pista pentru biciclete de pe malul Cibinului, care acum are o lungime de peste 3 km, fiind inconjurata de spatii vezi, de cursul lin al raului Cibin si beneficiind pe lungimea traseu de generoase spatii de refugiu, dar si de relaxare (denumite pontoane ori insulite) a devenit implicit un loc de promenada.Data fiind popularitatea si mutifunctionalitatea acestei piste anul acesta la initiativa The Hipodrom of music si Urban Bike revolution, intre zona Kaufland de la Soseau Alba Iulia si pana in ... citește toată știrea