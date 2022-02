Mama si fratele copilului decedat din Bradeni, preluati de DGASPC Sibiu

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu s-a autosesizat in cazul decesului copilului de sase ani din Bradeni.Reprezentantii Serviciului de Evaluare Initiala, Preventie si Interventie in situatiile de abuz, neglijare, exploatare s-au deplasat la domiciliul mamei copilului, unde se afla fratele minorului decedat, in varsta de patru ani, in vederea verificarii daca acesta a fost victima vreunei forme de violenta din partea tatalui.Mama impreuna cu acesta, au fost ... citeste toata stirea