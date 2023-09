Sambata, 2 septembrie, Silvia Macrea senior, (mama Silviei Macrea, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul-Junii" a primit distinctia de "Cetatean de Onoare al comunei Barghis", in cadrul unui eveniment organizat in satul natal, Ighisu Vechi. I-au fost alaturi "Veteranii Junii Sibiului" si cele doua fiice, precum si intreaga comunitate.Cu ocazia Noptii Muzeelor la Sate, in Podisul Hartibaciului, fiii satului s-au reunit pentru a se bucura ... citeste toata stirea