Mandat european de arestare, pus in aplicare de politistii Sectiei nr. 2 Politie Rurala Medias

In data de 1 martie a.c., politistii Sectiei nr. 2 Politiei Rurala Medias au identificat si retinut un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat in Blajel, urmarit in baza mandatului european de arestare.Persoana cautata este cercetata de autoritatile judiciare din Polonia pentru comiterea infractiunilor de marturie mincinoasa, inselaciune si obtinere ilegala de fonduri.Ulterior retinerii, barbatul a fost